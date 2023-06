Witten: Fünf Fahrgäste bei Unfall mit Linienbus verletzt

Symbolfoto der Polizei am Freitag, den 10. Dezember 2021 in Herne. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Witten. In Witten sind fast ein Bus und ein Fahrrad zusammengestoßen. Fünf Fahrgäste wurden dabei verletzt. Die Radlerin wird von der Polizei gesucht.

Eine junge Radfahrerin hat am Montag, 12. Juni, in Witten einen Beinahe-Unfall ausgelöst. Zu Schaden kamen dabei fünf Fahrgäste eines Linienbusses. Dieser hatte abrupt abbremsen müssen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Der Bus war gegen 10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ruhrstraße unterwegs. Zeitgleich radelte die Frau mit ihrem Fahrrad parallel zum Bus den Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Die Radfahrerin scherte in der Nähe des Rathauses vor dem Bus ein, sodass der Fahrer (52) eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Lesen Sie auch:

Fahrradfahrerin setzt ihren Weg nach Beinahe-Unfall fort

Fünf Fahrgäste kamen dadurch zu Fall und verletzten sich leicht. Die Radlerin fuhr nach dem Beinahe-Zusammenstoß in unbekannte Richtung weiter. Sie wird von Zeugen lediglich als weiblich und mit jungem Alter beschrieben.

Wer kann Angaben zur Unfallverursacherin machen, fragt die Polizei. Hinweise an das Verkehrskommissariat: 0234 909-5106.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten