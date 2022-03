Witten: Frist für Anmeldung von Osterfeuern endet bald

Die Freiwillige Feuerwehr Bommerholz hatte ihr traditionelles Osterfeuer am Karsamstag auf einer Weide an der Hiddinghauser Straße entzündet.

Witten. Die Frist für die Anmeldung von Osterfeuern in Witten endet schon bald. Das müssen Veranstalter wissen.

Schon am Freitag (4.3.) endet die Frist für die Anmeldung von Osterfeuern, daran erinnert jetzt das städtische Ordnungsamt. Anträge können per E-Mail gesendet werden an: ordnungsabteilung@stadt-witten.de. Auf der Seite witten.de gibt es zudem ein Antragsformular, das man online ausfüllen kann.

Erlaubt sind nur öffentliche Brauchtumsfeuer, die frei zugänglich sind. Und diese dürfen auch nicht am Karfreitag brennen. „Das wird nicht genehmigt, weil der Karfreitag ein stiller Feiertag ist“, erklärt Yvonne Manzke vom Ordnungsamt.

Die wichtigsten Vorgaben für die Veranstalter

Diese Regeln gelten für die Veranstalter:

- Sicherheitsabstände müssen strikt eingehalten werden: jeweils 100 Meter zur nächsten Wohnbebauung, zu Waldflächen und Bundesautobahnen, 50 Meter zu öffentlichen Verkehrsflächen und 25 Meter zu Garagen, einzeln stehenden Bäumen, Wallhecken, Windschutzanlagen, Feldgehölzen und Gebüschen.

- Daher ist dem ausgefüllten Antrag ein exakter Lageplan beizufügen.

- Die Größe eines Osterfeuers ist begrenzt. Der Holzhaufen darf nicht höher als drei Meter sein und sein Durchmesser sechs Meter nicht überschreiten.

- Verbrannt werden darf nur unbehandeltes Holz. Wer Sperrmüll, Autoreifen oder gar Problemabfälle verbrennt, begeht eine Straftat.

Weitere Auskünfte erteilt Yvonne Manzke vom Ordnungsamt unter 02302 581-3224.

