Witten: Frauen im EN-Kreis werden immer später Mütter

Viele Frauen im EN-Kreis bekommen heute ihr erstes Kind mit 30 plus.

Witten. Im statistischen Mittel bekommen Wittenerinnen heute das erste Kind mit 30,2 Jahren. Was die Krankenkasse IKK Müttern mit 30 plus rät.

Frauen bekommen im EN-Kreis immer später ihr erstes Kind. Nach Zahlen des Landesbetriebs IT.NRW liegt das Durchschnittsalter der Mütter bei der ersten Geburt mittlerweile bei 30,2. Vor zehn Jahren wurden Frauen im statistischen Mittel mit 29,2 Jahren Mütter.

Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic: „Gegen eine spätere Schwangerschaft spricht nichts. Allerdings steigt statistisch gesehen das Komplikationsrisiko bei Spätgebärenden.“ Je älter die werdende Mutter sei, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbildung des Kindes oder von vorzeitigen Blutungen. Außerdem treten bei werdenden Müttern über 30 häufiger erhöhte Blutzuckerwerte während der Schwangerschaft auf, so die Wittener Krankenkasse.

Kasse: Etwa fünf Prozent der Frauen entwickeln einen Schwangerschaftsdiabetes

Mittlerweile entwickeln etwa fünf Prozent aller schwangeren Frauen einen Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes). Er zählt zu den häufigsten schwangerschaftsbegleitenden Erkrankungen. „Da diese Störung des Zuckerstoffwechsels selten Beschwerden verursacht, wird sie ohne Test kaum entdeckt“, so Michael Lobscheid. Unbehandelt könne sie jedoch ernsthafte Folgen für die Gesundheit von Mutter und Kind bedeuten.

So sind Kinder von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes im Durchschnitt etwas schwerer, was eine verzögerte Geburt nach sich ziehen kann. Bei erhöhtem Blutzucker während der Schwangerschaft steigt zudem das Risiko für eine seltene Schwangerschaftserkrankung, Präeklampsie genannt. Sie verursacht einen steigenden Blutdruck sowie Wassereinlagerungen im Körper der Mutter. Lobscheid: „Darum ist es so wichtig, dass Schwangere alle von den Krankenkassen angebotenen Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen, zu denen auch ein Test auf Schwangerschaftsdiabetes gehört.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten