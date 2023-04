Witten: Frau kracht mit Auto gegen Haus an Bushaltestelle

Witten. Eine Frau hat am Dienstagabend in Witten die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte gegen ein Haus.

Bei einem Unfall in Witten ist am Dienstagabend eine Frau verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte dann frontal in die Fassade eines Geschäftshauses.

Der Unfall war direkt an einer Bushaltestelle. Weitere Verletzte habe es aber zum Glück nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage. Der Sachschaden durch den Unfall sei beträchtlich, sagte der Sprecher: 38.000 Euro schätzt die Polizei. Der Hyundai der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, er wurde abgeschleppt.

Um 19.50 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zur Ardeystraße gerufen worden. Das Auto war neben dem Durchgang zum Boni-Center an der Bushaltestelle in die Klinkerfassade von Hausnummer 27 gekracht, berichtete die Polizei. Am Steuer saß eine 68-Jährige aus Witten. Sie war von der Crengeldanzstraße aus in Richtung Dortmunder Straße gefahren, als sie plötzlich mit dem Auto von der Fahrbahn abkam.

Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant versorgt wurde. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

