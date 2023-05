Witten: Förderprogramm unterstützt bei Dachbegrünung

Die Emschergenossenschaft hat das Förderprogramm „10.000 grüne Dächer“ ins Leben gerufen. Es richtet sich an private Hausbesitzer – auch in Witten.

Witten. Die Emschergenossenschaft unterstützt Hauseigentümer, die ihr Dach begrünen wollen. Auch Wittener profitieren. Es gibt 50 Euro pro Quadratmeter.

Die Emschergenossenschaft will mit dem Förderprogramm „10.000 grüne Dächer“ mehr Menschen dazu bewegen, ihre Dächer zu begrünen. Das Programm richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer in allen 16 Emscher-Kommunen, also auch in Witten, deren Immobilie im Einzugsgebiet des Wasserwirtschaftsverbandes liegt. Wer den Zuschlag erhält, kann sich über 50 Euro pro Quadratmeter Dachbegrünung freuen.

„Solche grünen Oasen auf dem Dach sehen nicht nur schön aus, sondern sie sind gut für Gesundheit, Luft- und Lebensqualität, Artenvielfalt und Stadtklima“, sagt Dr. Frank Dudda, Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft. „So viele Dächer von Garagen, An- und Vorbauten oder Carports sind noch grau, das wollen wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern ändern.“

Dachfläche darf nicht größer als 60 Quadratmeter sein

Die Förderung kann für mehrere Dächer eines Grundstücks beantragt werden, die Gesamtgröße des zu begrünenden Daches oder der Dachflächen insgesamt darf dabei nicht mehr als 60 Quadratmeter betragen. Für die Dachbegrünung kann eine Fachfirma beauftragt werden, eine Umsetzung in Eigenarbeit ist ebenfalls möglich, beides ist förderfähig (Übrigens: Wer größere Flächen begrünen will, wendet sich an hallo@klima-werk.de).

Alle Informationen zur Förderung und zu den Voraussetzungen finden Interessierte auf www.klima-werk.de/gruendachfoerderung, über diese Webseite ist auch das digitale Förderportal zur Antragstellung zu erreichen (oder über die Direktadresse www.foerderportal.klima-werk.de).

