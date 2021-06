Corona Witten: FFP2-Masken sind in Bus und Bahn nicht mehr nötig

Witten. Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist, muss dazu in Witten keine FFP2-Maske mehr tragen. Es reicht eine einfache medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

Wer mit Bus oder Straßenbahn in Witten unterwegs ist, muss zwar weiterhin Mund und Nase bedecken. Seit Samstag reicht dazu aber wieder eine einfache medizinische Maske. Die Pflicht zur FFP2-Maske ist von der Landesregierung aufgehoben worden, wie die Bogestra mitteilt.

Damit müssen Fahrgäste in Bus und Bahn sowie an Haltestellen nur noch medizinische Gesichtsmasken, also die sogenannten OP-Masken, tragen. Die Regelung gilt wie bisher für Personen ab sechs Jahren. Soweit Kinder zwischen sechs und 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske erlaubt.

Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen

Von der Maskentragepflicht ausgenommen sind - wie bisher - Kinder unter 6 Jahren, sowie Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.

