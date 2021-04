Im öffentlichen Nahverkehr muss eine FFP-2-Maske getragen werden, in Witten und allen anderen Gebieten, wo die Inzidenz über 100 liegt.

Bogestra Witten: FFP2-Maske in Bus und Bahn seit Samstag Pflicht

Witten. Noch scheint es sich nicht unter allen Fahrgästen in Witten herumgesprochen zu haben. In Bus und Bahn ist nur noch eine bestimmte Maske erlaubt.

Mit der am Samstag (24.4.) in Kraft getretenen bundesweiten Notbremse hat sich die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr verschärft. Darauf weist noch mal die Bogestra ausdrücklich hin.

Inzwischen reicht es nicht mehr, eine einfache medizinische OP-Maske zu tragen. Bei Inzidenzwerten von über 100, die längst in Witten und im EN-Kreis erreicht sind, müssen nun durchgängig FFP-2-Masken in Bus und Bahn sowie an den Haltestellen und auf den Bahnsteigen aufgesetzt werden, oder die einer FFP-2-Maske ähnliche KN95/N95-Maske. Viele tragen immer noch die einfache OP-Maske.

Trotz Ausgangssperre bleibt die Bogestra bei ihrem normalen Angebot am Abend, um den Pendelverkehr für Berufstätige sicherzustellen.