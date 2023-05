Witten: Feuerwehr und Polizei sammeln entlaufene Schafe ein

Munter unterwegs: Etwa 20 Schafe machten einen unerlaubten Ausflug in Witten-Bommerholz (Symbolbild).

Witten. Etwa 20 Schafe sind am Sonntagmorgen ausgebüxt und machten einen Ausflug zur Bommerholzer Straße in Witten. Beamte sammelten das Vieh wieder ein.

Tierischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Am Sonntagmorgen war eine Schafherde ausgebüxt und trieb sich auf der Bommerholzer Straße herum. Zunächst hatte ein Autofahrer die Polizei alarmiert. Mit der Losung „Schafherde unbeaufsichtigt unterwegs“ forderten die Polizisten zusätzlich die Feuerwehr an.

Gemeinsam machten sich die Beamten ans Viehtreiben. Zunächst konnte die Polizei den Besitzer ermitteln. Dann scheuchten die Einsatzkräfte „mit vereinten Kräften“, so Feuerwehrsprecher Uli Gehrke etwa 20 Weidetiere zurück aufs richtige Grundstück.

Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es für die Wittener Berufsfeuerwehr einen größeren Einsatz gegeben. An der Berghauser Straße im Muttental brannte ein Lkw in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr brauchte drei Stunden, um den Brand zu löschen. Der Lkw sei beladen gewesen, allerdings nicht mit Gefahrgut.

