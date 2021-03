Witten: Feuerwehr sperrt Waldweg wegen Handgranatenfund

In einem Waldstück in Witten liegt vermutlich eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Feuerwehr sichert die Stelle.

Witten. In einem Wald in Witten liegt vermutlich eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Spaziergängerin hat sie entdeckt.

Die Feuerwehr Witten sichert derzeit einen Bereich in einem Waldstück in Heven ab. Der Grund: Dort liegt vermutlich eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Spaziergängerin mit Hund hatte den Sprengkörper entdeckt und am Nachmittag gemeldet.

Es handelt sich um das Wäldchen, das sich an die Straße „Am Steinberg“ anschließt. Derzeit warte man auf das Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes aus Arnsberg, so ein Sprecher der Feuerwehr. Dieser habe sich für circa 18.30 Uhr angekündigt.