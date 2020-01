In einer Küche ist in Witten am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Witten. In einer Küche in Witten ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Hausbewohner den Brand schon gelöscht.

Witten: Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend um 19.15 Uhr zu einem Einsatz in den Erlenweg gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus war in einer Küche ein Feuer ausgebrochen.

Eine Person erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hausbewohner löscht das Feuer

Glück im Unglück: Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten Hausbewohner das Feuer bereits gelöscht. Das mutige Einschreiten der Nachbarn verhinderte Schlimmeres, so ein Sprecher der Feuerwehr. (red)