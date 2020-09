Witten: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Kind aus Geländer

Witten. Ein Kind hat sich den Kopf zwischen zwei Streben eines Treppengeländers eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Witten und Herbede kamen zum Einsatz.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Samstagabend (5.9.) gerufen worden: Ein Kind hatte sich in den Streben eines Treppengeländers eingeklemmt.

Gegen 19.45 Uhr kam der Hilferuf von der Straße An der Wabeck in Herbede. Das Kind hatte seinen Kopf zwischen zwei hölzernen Geländerstreben hindurchgesteckt und war nun selbst nicht mehr in der Lage, sich zu befreien. Auch die Eltern konnte ihren Sprössling nicht aus der misslichen Lage retten.

Die Feuerwehr entfernte eine Strebe des Treppengeländers, so dass das Kind schnell und unverletzt befreit werden konnte. Vorsorglich wurde das Kind vom Rettungsdienst untersucht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Witten und die Löscheinheit Herbede.