Witten: „Female Fronted Festival“ geht in die nächste Runde

Die Wittener Band "Lost in Circles" ist beim diesjährigen "Female Fronted Festival" im Famous in Witten dabei.

Witten. Am Wochenende findet im Wittener Jugendtreff „Famous“ wieder das Rock- und Elektrofestival „Female Fronted“ statt. Diese Bands sind dabei.

Das „Female Fronted Festival“ geht am Samstag (25. März) wieder in Witten über die Bühne. Musikalisch reicht das Spektrum von Rock über Grunge bis hin zu Elektro. Fünf Bands sind diesmal mit dabei.

Zu sehen und zu hören sind im „Famous“ an der Annenstraße 120 die Gruppen „Lost in Circles“, „Anna Folyed“, „Dreams In Chains“, „Alunite“ und „Unplaces“. Der Abend beginnt mit der Wittener Band „Lost in Circles“, die ihre selbst komponierten Rocksongs spielt.

Den Abschluss machen „Unplaces“. Die Band aus Bochum und Hannover besticht vor allem durch den Einsatz von Instrumenten wie der Trompete, die in dieser Musikrichtung eher untypisch sind.

Karten im Vorverkauf gibt es für acht Euro bei allen teilnehmenden Bands. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, los geht es um 19 Uhr im Famous, Annenstraß 120 in Witten.

