Am Schleusenwärterhäuschen der Wabe erwartet die Gäste am 12. August eine abwechslungsreiche „Reise“ durch die Kultur Westafrikas.

Ghana Witten feiert wieder einen „Happy Africa Day“ am Ruhrufer

Witten. Afrikanische Klänge am Ruhrufer: Beim „Happy Africa Day“ können Gäste am 12. August nicht nur die Musik Ghanas kennenlernen. Das gibt es noch.

Der „Happy Africa Day“ steigt am Samstag, 12. August, wieder am Ruhrufer. Auf dem Gelände des Schleusenwärterhäuschens der Wabe gibt’s ab 15 Uhr ein buntes Programm, das den Besuchern die kulturelle und kulinarische Vielfalt Westafrikas näherbringen will.

„Esreba Kitchen“, die Küche dieses großen Landes, steht nach Angaben der Veranstalter für authentische Aromen und exotische Gewürzen. Von „Jollof“-Reis bis zu Kochbananenkrapfen reicht die breite Angebotspalette dieser Region.

„Otumfuo“ spielt in Witten mitreißende Klänge aus Ghana

Außerdem spielt die ghanaische Band „Otumfuo“. „Lasst euch von ihren Klängen mitreißen und tanzt gemeinsam zu den pulsierenden Beats“, heißt es in einer Vorankündigung.

Ab 21.30 Uhr, mit Beginn der Dämmerung, ist dann Open-Air-Kino angesagt. Zu sehen ist der Film „Queen Katwe“, eine „inspirierende Geschichte über Mut, Leidenschaft und den unerschütterlichen Willen, Träume zu verwirklichen“, wie es heißt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut man sich.

Es wird empfohlen, mit dem dem Fahrrad anzureisen. Die Ruhrtalfähre, die sonst bis 21 Uhr unterwegs ist, fährt an diesem Abend länger. Das Parken direkt am Königlichen Schleusenwärterhaus ist nicht möglich, dort ist Wasserschutzgebiet. Alternativ könne man seinen Wagen oben an der Herbeder Straße abstellen.

