Witten feiert das erste After-Work-Event in diesem Jahr

Lockeres Beisammensein nach Feierabend: Das After-Work-Event (hier vor einem Jahr) geht in Witten in sein viertes Jahr.

Witten. Nett klönen in bester Feierabendlaune: Dazu bietet das erste After-Work-Event in diesem Jahr in Witten Gelegenheit. Was erwartet uns?

Netzwerken nach Feierabend: Zum ersten „After-Work-Event“ in diesem Jahr laden Stadtmarketing und Standortgemeinschaft Mitte am Donnerstag, 20. April, von 17 bis 21 Uhr auf dem Berliner Platz ein. Nicht nur Geschäftsleute können und sollen bei einem Kaltgetränk Kontakte pflegen.

Auch Kundinnen und Kunden, Kolleginnen und Kollegen, Vertreter von Verbänden oder Vereinen sind bei dieser lockeren, musikalisch untermalten Runde in der Fußgängerzone gern gesehen. Der Treff nach der Arbeit geht bereits in sein viertes Jahr. Gastronomisch beteiligt sind federführend die Genussgalerie Hafer und Café Extrablatt. Es gibt Cocktails, Bier, Wein und natürlich auch nicht alkoholische Getränke sowie was Leckeres auf die Gabel.

Für dieses Jahr sind noch vier weitere After-Work-Events geplant, am 25. Mai, 22. Juni, 24. August und 28. September, also jeweils donnerstags von 17 bis 21 Uhr auf dem Berliner Platz-

