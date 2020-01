Witten. Fatih Çevikkollu ist am 16.1. in der Wittener Werkstadt zu Gast. Im Interview verrät er, warum er sich darauf freut. Und was ihm Sorge bereitet.

Witten: Fatih Çevikkollu freut sich auf Werkstadt-Abend

Der vielfach ausgezeichnete deutsch-türkische Kabarettist Fatih Çevikkollu kommt nächsten Donnerstag in die Werkstadt. In seinem sechsten Solo-Programm widmet er sich dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake-News. Im Interview erklärt er, warum er trotz all der Krisen seinen Humor nicht verliert und was ihm die größten Sorgen bereitet.

Herr Çevikkollu, willkommen in Witten. Waren Sie eigentlich schon mal hier?

Ja, ich bin vor etlichen Jahren schon einmal in der Werkstadt aufgetreten und habe gute Erinnerungen daran. Ich finde es wunderschön dort, der Saal hat eine tolle Atmosphäre.

Sie touren ja in ganz Deutschland. Ist ein Auftritt im Ruhrgebiet anders als in Hannover oder Leipzig beispielsweise?

Ach, mit dem Ruhrgebiet kann ich als Kölner ganz gut, diese direkte Art, geradeheraus, die liegt mir. Ich bin ja auch so. Aber das Allerschönste ist: Ich kann nach dem Auftritt nach Hause fahren.

„FatihMorgana“ heißt Ihr aktuelles Programm. Erklären Sie denen, die noch nichts von Ihnen gesehen haben doch bitte, was sie erwartet.

„FatihMorgana“ ist eine Aufforderung zum Perspektivwechsel, zum Verlassen der eigenen Wohlfühl-Filterblase. Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht die Digitalisierung mit uns? Das sind die Themen. Aber vor allem ist das Programm sehr witzig – und genau auf den Punkt.

Tatsächlich? Ein Kritiker schreibt, sie seien böser und wütender als zuvor...

Nun, ich kommentiere halt das Weltgeschehen. Wenn das so wahrgenommen wird, dann gerne.

Aber würden Sie denn zustimmen, dass sich Ihre Programme im Laufe der letzten 15 Jahre verändert haben?

Sicher. Während es in den ersten Programmen noch um Autobiografisches ging, reflektiere ich inzwischen die politische und kulturelle Situation. Den persönlichen Kram hab ich abgearbeitet, jetzt ist es Zeit, auf das Wir zu schauen. Aber das ist gleich geblieben: Ich stehe immer noch mit großer Freunde und Herzlichkeit auf der Bühne.

Fatih Cevikkollu spielt in Witten sein sechstes Soloprogramm. Foto: Stefan Mager

Ist es im Laufe der Jahre denn schwieriger geworden, politisches Kabarett zu machen – oder eher leichter?

Manchmal ist es leichter. Also, wenn da plötzlich Figuren in der politischen Landschaft auftauchen wie Boris Johnson, die abseits aller Satire Realsatire machen, dann ist das schon lustig. Wenn Trump Grönland kaufen will, dann kann ich nur sagen: Haben wir nicht, aber wir könnten ihm Sachsen anbieten… Oder wenn ich sehe, wie die Politiker wegen der Klimaauflagen ins Schleudern kommen, das ist schon sehr hanebüchen und absurd. Und währenddessen gehen die Schüler fürs Klima auf die Straße – ich finde das sensationell. Also, würde meine Tochter am Freitag lieber in die Schule wollen, dann bekäme sie ein echtes Problem mit mir...

Ihr ursprüngliches Thema ist ja die Integration, das Miteinander der Kulturen. Ist der Ton da rauer geworden?

Die Frage ist, was wir da gerade erleben. Wenn die rechten Stimmen lauter werden, sind das nur die letzten Hampelmänner oder ist es wirklich eine veränderte Haltung der Gesellschaft? Ist es ein letztes Aufbäumen, bevor es wieder zu einer Entspannung kommt und alles gut wird oder ändert sich grad’ wirklich etwas in Deutschland? Ich hoffe ersteres. Ich hoffe, es sind die Stimmen einer lauten, aber kleinen Masse. Und die Mehrheit stimmt dem nicht zu, die Mehrheit will eine offene Gesellschaft. Und wenn der Innenminister sagt, Migration sei die Mutter aller Probleme, dann sage ich: Das ist schlicht nicht wahr. Nur seine Migration ist die Mutter aller Probleme.

Sie gelten als bissiger Satiriker. Geht Ihnen der Humor angesichts der politischen Lage eigentlich manchmal verloren?

Nein, nie. Humor ist mein einziges Mittel, dem ganzen Wahnsinn entgegenzutreten.

Sie sind ja gelernter Schauspieler, mit Comedy in der TV-Serie „Alles Atze“ bekannt geworden. Wäre das auch mal wieder was für Sie?

Comedy? Sehr gerne! Das war ein Riesenspaß damals mit Atze Schröder. Wir könnten ja vielleicht mal ein Remake machen, jetzt so rund 20 Jahre später. Das wäre lustig. Aber das habe ich nicht zu entscheiden...