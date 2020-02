Witten: Fast alle Paare buchen ihre Trauung jetzt online

In Witten können Paare den Termin für ihre Trauung seit über einem Jahr online buchen.

Witten. Seit rund einem Jahr können Paare in Witten ihre Trauung online buchen. Der Traukalender ist ein voller Erfolg. 770 Paare nutzten ihn bislang.

In Witten planen mittlerweile 90 Prozent der Paare den Schritt in die Ehe online. „Als wir im November 2018 mit dem Traukalender gestartet sind, hatten wir gehofft, dass nach einem Jahr 60 Prozent der Termine online gebucht werden“, sagt Volker Banhold, Leiter des Standesamtes. „Aber der Erfolg hat uns überrascht: Ein Jahr später haben sogar 90 Prozent aller Paare, die in Witten heiraten, auf diese Weise gebucht.“

Bevor der Traukalender eingeführt wurde, mussten Paare mehrfach mit dem Standesamt telefonieren: Ob an dem Wunschdatum noch ein Termin frei ist, ob der gewünschte Ort dann frei ist, ob es einen alternativen Termin gibt. Erst dann war für die Paare die Abstimmung etwa mit dem Caterer möglich.

770 Paare haben ihre Trauung in Witten online gebucht

Von den rund 850 Paaren, die das Wittener Standesamt im Jahr 2019 getraut hat, haben 770 die Reservierung online gebucht. „Wir haben damit einen Nerv getroffen“, so Banhold. „Gerade nach den Wochenenden und Feiertagen finden wir im Postfach viele Buchungen vor.“

Das Angebot haben auch Christine und Patrick genutzt, die für dieses Jahr im Juli einen Termin gebucht haben. „Wir fanden es schön unkompliziert, unabhängig von Öffnungszeiten nach möglichen Orten für unsere Hochzeit zu stöbern und gleich unseren Wunschtermin fix zu machen“, sagt das Paar aus Witten.

Beliebte Daten und Jahreszeiten

Es gibt Tage und Jahreszeiten, die beliebter sind als andere – 2020 waren das bisher der 20.02.20 und der 22.02.20. Obwohl der Mai als der „romantische“ Monat gilt, ist es immer wieder der August, in dem sich die meisten Paare trauen – und der Januar, in dem die wenigsten heiraten.

Gerade für besondere Daten sei der Traukalender eine Erleichterung für beide Seiten, so Banhold: Interessenten können Termine schon ein Jahr im Voraus buchen. Wer zu spät dran ist, weil der Wunschtag schon ausgebucht ist, kann sich in Ruhe eine Alternative suchen.