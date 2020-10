Witten: Falkner wird Attraktion der Burgruine Hardenstein

Witten. Auf der Burgruine Hardenstein wird bald ein Falkner seine Vögel in die Lüfte schicken. Im Oktober sollen sich die Tiere erst einmal einfliegen.

Die Burgruine Hardenstein wird jetzt auch Standort für eine Falknerei. Der Verein Burgfreunde Hardenstein, der die Ruine an der Ruhr betreut, hat einen Vertrag mit Falkner Johannes Seemayer abgeschlossen. Dieser kommt aus Haan und wird künftig zu Greifvögel-Flugvorführungen auf das Gelände der Burgruine einladen.

Die notwendigen Genehmigungen hierfür liegen nach Auskunft der Burgfreunde bereits vor. Schon im Oktober sollen die Vögel an der Burgruine in die Lüfte steigen, allerdings erst einmal nur zu Übungszwecken, wie der Falkner betont. Die Tiere müssten sich erst einmal an die Burgruine gewöhnen, so Johannes Seemayer, der mit Jungvögeln arbeitet.