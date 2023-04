Witten: Fahrerflucht nach Busunfall – Polizei sucht Zeugen

Witten. Weil ein Busfahrer den Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden wollte, bremste er stark – ein Fahrgast wurde verletzt. Gesucht wird der Autofahrer.

Leichte Verletzungen zog sich eine 48-jährige Frau am Donnerstagmorgen (27. April) zu, nachdem sie bei einer Gefahrenbremsung in einem Wittener Linienbus gestürzt war. Der Bus sei gegen 8.50 Uhr auf der Ruhrstraße in Richtung Witten-Mitte unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach bisherigem Kenntnisstand scherte in Höhe der Hausnummer 95 unmittelbar vor dem Bus ein bislang unbekannter Autofahrer nach rechts ein. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte ein weiblicher Fahrgast. Die Frau aus Wetter wurde dabei leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Wie genau der Unfall zustande kam, klärt nun das Verkehrskommissariat. Die Polizei bittet dafür den unbekannten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

