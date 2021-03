Witten: Ev. Gemeinde Rüdinghausen bietet Osterspaziergänge

Raus in die Natur: Das geht auch im Lockdown. Die Ev. Gemeinde in Witten-Rüdinghausen bietet zwei Osterspaziergänge an.

Witten. Damit die Menschen in Witten an Ostern etwas Schönes erleben können, bietet die Ev. Gemeinde Rüdinghausen zwei Spaziergänge an – mit Schatzsuche.

Die Kirchengemeinde Rüdinghausen bietet ab Karfreitag bis Ostermontag zwei unterschiedliche Osterspaziergänge mit Stationen in und um Rüdinghausen an: einen kürzeren Spaziergang für Familien mit Kindern und einen längeren Spaziergang für Erwachsene.

Beide Spaziergänge starten am Gemeindehaus (Brunebeckerstr. 18) und enden an der Kirche in Rüdinghausen. Für den kürzeren Verlauf bekommen die Kinder am Gemeindehaus eine Osterschatzkarte und müssen auf ihrem Weg zur Kirche verschiedene Aufgaben lösen. Am Ende des Spaziergangs wartet eine Überraschung auf sie.

An den Kirchen in Witten-Rüdinghausen und auf dem Schnee stehen „Osterbäume“

Der längere Spaziergang führt durch Rüdinghausen und das Herrenholz. An insgesamt neun Stationen wird das Leiden und die Auferstehung Jesu mit Bildern und Texten veranschaulicht. An den Kirchen in Rüdinghausen und auf dem Schnee sind außerdem „Osterbäume“ mit biblischen Ostergrüßen aufgestellt. Jeder kann sich einen Gruß zu Ostern vom Baum mitnehmen. Die Runden sind wegen Corona so entworfen, dass sie zu jeder Zeit und mit großem Abstand zu anderen Menschen abgewandert werden können.

Am Ostersonntag sind Presbyter Karl-Heinz Overhoff und Pfarrer Carsten Griese außerdem zwischen 11 und 13 Uhr vor der Kirche und bieten eine Pflanzaktion für die Kinder an.