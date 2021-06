Witten: Es gibt noch freie Termine im Impfzentrum

Die Impfpriorisierung ist aufgehoben. Im Impfzentrum für Witten (in Ennepetal) gibt es in der laufenden Woche noch frei Termine für Erstimpfungen.

Witten. Ungeimpfte Wittener haben die Chance auf einen zeitnahen Piks: Im Impfzentrum sind Termine frei. Kreis erwartet mehr Dosen von Biontech und Co.

Wer in Witten noch nicht gegen Corona geimpft ist, hat dazu nun zeitnah die Möglichkeit. Denn im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal sind in der laufenden Woche noch Termine für Erstimpfungen frei. Und für die kommenden Wochen steht wieder mehr Impfstoff zur Verfügung.

Seit Samstag (26.6.) kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger ab 16 Jahren einen Termin im Impfzentrum buchen – unabhängig von Vorerkrankungen. Der große Ansturm ist dem Anschein nach aber ausgeblieben. Bereits Anfang des Monats (7.6.) war die Impfpriorisierung offiziell aufgehoben worden. Doch wegen des fehlenden Impfstoffs waren Erstimpfungen auch in Ennepetal weiterhin nicht möglich.

420 Impfdosen am Tag stehen dem Impfzentrum in der laufenden Woche zur Verfügung

Seit vergangenem Donnerstag (23.6.) konnten sich dann zunächst Menschen über 60 oder Über-16-Jährige mit Vorerkrankungen einen Termin für die immunisierende Spritze reservieren.

420 Impfstoffdosen stehen dem Impfzentrum in dieser Woche Tag für Tag für Erstimpfungen zur Verfügung. Ab kommendem Montag (5. Juli) sollen es dann täglich 540 Erstimpfungen in Ennepetal sein, in der übernächsten Woche (ab 12. Juli) 899 pro Tag. Erwartet wird Impfstoff von Biontech, Moderna und Astrazeneca. Ob an allen Tagen jeder Impfstoff verfügbar ist, sei aber nicht sicher zu sagen, so der Kreis.

Buchung wie gehabt über die KVWL

Gebucht werden können die Termine im Impfzentrum ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Erreichbar ist das Buchungsportal telefonisch unter 0800/116117 02 sowie online auf www.116117.de

Wer spontan ist, kann sich auch immer noch auf der Seite des Kreises bei der „Impfbrücke“ registrieren. Sind abends Restimpfdosen vorhanden, werden angemeldete Bürgerinnen und Bürger per Zufallsprinzip per SMS kontaktiert. Versendet werden die Benachrichtigungen in der Regel zwischen 18 und 20 Uhr. Wer den Termin in Anspruch nehmen möchte, muss mit „Ja“ antworten und innerhalb von 60 Minuten am Impfzentrum sein.

