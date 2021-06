Für das Bus- und Bahnfahren in Witten gilt: Eine FFP-2-Atemschutzmaske ist erst für Jugendliche nach dem 15. Lebensjahr verpflichtend. Vorher reicht eine medizinische Maske.

Nahverkehr Witten: Erst ab 15 Jahren gilt in Bussen FFP-2-Maskenpflicht

Witten. Änderung in der Coronaschutzverordnung: Die FFP-2-Maskenpflicht in Bus und Bahn gilt nun erst für Jugendliche nach dem 15. Lebensjahr.

Für Bus- und Bahnfahrer hat sich mit der neuen Corona-Schutzverordnung (seit 5.6.) etwas verändert. Die Lockerungen betreffen die Maskenpflicht für Jugendliche.

Laut VER und Bogestra gilt die Maskenpflicht weiterhin für alle Menschen ab 6 Jahren. Bis einschließlich 15 Jahre können sie, soweit sie aufgrund der Passform keine Atemschutzmaske tragen können, ersatzweise eine medizinische Maske tragen. Damit wurde die Altersvorgabe von 13 Jahren auf 15 Jahren angehoben.

Nach der NRW-Coronaschutzverordnung sind Atemmasken Masken des Standards FFP-2 und höher, ohne Ausatemventil, sowie Masken mit der Kennzeichnung KN95/N95. Die Maskenpflicht gilt in allen Bussen und an Haltestellen. In den Kundencentern reicht eine medizinische Maske.

