Am Comenius Berufskolleg in Witten läuft das Distanzlernen ziemlich gut. Ein Grund: alle Studierenden bekommen zu Beginn der Ausbildung ein iPad und damit den Zugang zu vielen Programmen.

Digitalisierung Witten erhält 385.000 Euro für IT-Betreuung an Schulen

Witten. Die iPads für alle Lehrer und manche Schüler sind an Wittens Schulen angekommen. Doch es hapert an der Handhabung. Fördermittel sollen helfen.

Die dringend notwendige Digitalisierung der Schulen in Witten geht voran. Die CDU macht darauf aufmerksam, dass die Stadt Witten nun 385.652 € an Landesgelder für IT-Weiterbildungen und Unterstützung abrufen kann. Damit soll die Betreuung der IT-Geräte an Schulen verbessert werden.

Die Stadt stattet zurzeit die Schulen mit schnelleren Leitungen aus. Dazu wurden Mittel im aktuellen Haushalt bereitgestellt. Durch die Förderungen des „Digitalpakts Schule“ wurden außerdem zahlreiche neue Geräte angeschafft, unter anderem iPads für Lehrkräfte sowie einige Schülerinnen und Schüler. Das Einrichten und der Betrieb der Geräte kostet aber Zeit. CDU-Schulexpertin Regina Fiedler freut sich über die Unterstützung der Landesregierung: „Witten hat nun ein Budget von 385.652 € zur Verfügung. Das sollte man jetzt für Personal zur IT-Unterstützung oder Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen.“

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Beispielsweise helfen die IT-Admins den Lehrkräften bei der Einweisung in die Nutzung des Gerätes oder bei der Installation von Software auf den Geräten. „Nach Gesprächen mit einigen Schulleitungen wissen wir, dass noch nicht ausreichend Unterweisungen im Umgang mit den iPads stattgefunden haben. Ebenso fehlen den Pädagogen einige Informationen, zum Beispiel zum Versicherungsschutz der iPads“, berichtet Regina Fiedler. Außerdem gebe es viele Nutzer, die gar keine oder nur wenig Erfahrung mit solchen Geräten haben.