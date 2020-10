Handy Witten: Entsorger AHE nimmt am Samstag Handys an

Witten. Mit alten Handys können Jugendprojekte in Witten unterstützt werden. Dafür müssen die Telefone Samstag (10.10.) bei der AHE abgegeben werden.

Rund 200 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzungen von Experten in Deutschland ungenutzt in Schubladen. In den Mobiltelefonen stecken Wertstoffe – Edelmetalle und seltene Erden. Auf dem Wittener Wertstoffhof des Entsorgers AHE (Bebbelsdorf 73) können Handys am Samstag (10.10.) von 8 bis 12 Uhr in einer eigenen Sammeltonne entsorgt werden.

Der Rotary Club Witten-Hohenstein wird die Erlöse dieser Sammelaktion für Kinder- und Jugendprojekte in Witten spenden. AHE-Geschäftsführer Johannes Einig: „Mit der Spende eines Gerätes werden nicht nur Kinder- und Jugendliche aus unserer Stadt, sondern auch der Umweltschutz unterstützt.“ Die wertvollen Rohstoffe aus den Handys – wie etwa Gold – können recycelt werden. Bei der Produktion eines Smartphones werden rund 70 Kilogramm an natürlichen Ressourcen verbraucht, außerdem fallen etwa 50 Kilo klimaschädliches Kohlendioxid an.