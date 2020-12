Witten: Entsorger AHE ist Heiligabend bis 18 Uhr im Einsatz

Kein Augenschmaus: So sah es am Papiercontainer an der Galenstraße/Ecke Breite Straße in Witten am zweiten Weihnachtstag im vergangenen Jahr aus. Laut AHE darf der Entsorger am ersten und zweiten Weihnachtstag keine Einsätze fahren.

Witten. Unschön: Container, neben denen Papier und Kartonagen auf die Erde geworfen wurden. Wie der Entsorger AHE sich auf die Weihnachtstage vorbereitet.

Das Pandemie-Jahr 2020 hat auch Folgen für die Entsorgungswirtschaft. Fallen jährlich im EN-Kreis rund 25.000 Tonnen Papier an, sind es in diesem Jahr etwa 220 Tonnen mehr, so Johannes Einig. Der Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens AHE beobachtet auch eine „Kartonagen-Flut“ angesichts häufiger Online-Bestellungen.

„Seit der vergangenen Woche werden alle Papiercontainer im EN-Kreis doppelt so oft geleert, wie es vertraglich vereinbart ist“, so Einig. Allein für Witten bedeute dies 200 Container-Leerungen am Tag. Mit optimierten Touren, zusätzlichem Personal und zwei zusätzlich geliehenen Sammelfahrzeugen in zwei Schichten hat die AHE sich in diesem Jahr laut ihrem Geschäftsführer auf die Feiertage vorbereitet. Ab Samstag (19.12) würden die Container noch häufiger geleert. Einig: „Sechs Kollegen sind von 6 Uhr bis 21 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb unterwegs.“ Die Mitarbeiter des Wetteraner Entsorgers seien sogar Heiligabend bis 18 Uhr im Einsatz.

Ab dem 28. Dezember sind die AHE-Entsorgungsfahrzeuge wieder in Witten unterwegs

Damit die Städte sauber bleiben, seien jedoch auch die Bürger gefordert. Die AHE bittet darum, die Papier- und Glascontainer nicht zuzuparken. Wer Papier und Pappe entsorge, sollte diese nicht in ganzen Stücken, sondern kleingerissen in die Container werfen. Sei ein Behälter voll, sollten Papier und Pappe nicht einfach daneben auf die Erde geworfen werden. Einig: „Bitte auch keine Glasflaschen oder ähnliches auf die Container stellen.“ Einen anderen Behälter, der vielleicht noch freie Kapazitäten hat, könne man zum Beispiel über die AHE-App finden.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie dem darauf folgenden Sonntag (27.12.) dürfen keine Entsorgungsfahrzeuge durch die Stadt rollen. Die Container könnten daher erst wieder ab dem 28. Dezember geleert werden. Erfahrungsgemäß benötige man für das komplette Leeren aller Behälter ein bis zwei Tage, sagt der AHE-Chef. Für Haushalte auch wichtig: Ab Samstag (19.12.) werden die Touren für die Abfahrt der blauen Tonnen und der gelben Säcke aufgrund der Feiertage vorverlegt. Über die verschobenen Termine informiert der Entsorger auf seiner Internetseite (www.Ahe.de).