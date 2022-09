Witten: Ennepe-Ruhr wählt neuen Kreisdirektor

Witten/EN. Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten hat einen neuen Kreisdirektor. Die Abstimmung fiel eindeutig aus. Sein Vorgänger wechselt in die Landespolitik.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat einen neuen Kreisdirektor: Mit großer Mehrheit wählte der Kreistag den Juristen und Betriebswirt Sebastian Arlt für acht Jahre in das Amt.

In geheimer Wahl stimmten laut EN-Kreis 42 Kreistagsmitglieder für Arlt, acht enthielten sich und sechs Stimmen gingen an andere Bewerber. Der 49-Jährige folgt damit auf Paul Höller, der im Juni den Kreis verlassen hat, um in die Landespolitik zu wechseln. „Ich freue mich wirklich sehr über das Vertrauen, das Sie mir entgegen gebracht haben. Für Jemanden, der hier im Kreis noch weitestgehend unbekannt ist, sicher keine Selbstverständlichkeit“, so Arlt, der in seiner Funktion auch den Landrat vertreten wird.

Artl übernimmt Fachbereich

Wann genau der neue Vize-Chef im Kreishaus seinen Dienst antreten wird, steht noch nicht endgültig fest. Sicher ist aber bereits, dass er den Fachbereich 1, zu dem die Bereiche Personal, Recht, Kreistagsbüro und ADV zählen, leiten wird. „Neben allen neuen Aufgaben, die im Haus auf mich warten, möchte ich mich besonders für einen engen Schulterschluss von Kreis und Kommunen einsetzen. Ich bin der Überzeugung, dass wir die aktuellen Herausforderungen nur gemeinsam meistern können“, so Arlt.

Noch ist der parteilose Sebastian Arlt Umwelt- und Ordnungsdezernent der Stadt Hagen. Hier war er erst im Februar vergangenen Jahres mit großer Mehrheit gewählt worden und zuständig für die Bereiche Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit und Verbraucherschutz, Umwelt und Klimaschutz. Davor war der zweifache Familienvater zehn Jahre Beigeordneter der Stadt Menden im Märkischen Kreis und hat dort den Bürgermeister vertreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten