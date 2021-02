Witten: EN-Kreis finanziert Gehörlosenberatung weiter

Die Beratungsstelle für Gehörlose und Hörgeschädigte befindet sich an der Dortmunder Straße 13 in Witten.

Witten. Der EN-Kreis finanziert die Beratungsstelle für Gehörlose in Witten für weitere drei Jahre. Denn ihre Hilfsangebote werden gut genutzt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis übernimmt für weitere drei Jahre die Betriebskosten der Beratungsstelle für Hörgeschädigte und Gehörlose in Witten. Damit wolle man die Menschen in ihrem Alltag unterstützen. Denn der ist nicht immer leicht.

Die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, Probleme der Kinder in der Schule, Ärger mit dem Vermieter oder Post vom Amt, die schwer zu verstehen ist: Es sind solche Alltagssituationen, die für gehörlose Menschen ohne Hilfe kaum zu meistern sind. Entsprechend groß ist die Bandbreite der Themen, mit denen sich Betroffene an die Beratungsstelle wenden, die vom Paritätischen Förderverein für soziale Arbeit betrieben wird.

„Manchmal geht es nur um eine Terminvereinbarung mit einem Handwerker, die per Gebärdensprache nun mal nicht möglich ist“, weiß Jan-Philipp Krawinkel, Kreisgruppengeschäftsführer des Paritätischen im EN-Kreis. „Oft muss die Sozialpädagogin in der Beratungsstelle Hintergrundwissen vermitteln, damit Zusammenhänge verständlich werden. Und dann kommt Gesprächsbedarf in persönlichen Krisen hinzu, wie sie auch jeden Menschen ohne Beeinträchtigung treffen können.“

Beratungsstelle in Witten unterstützt auch Ämter im Umgang mit Gehörlosen

So haben sich 2019 insgesamt 189 gehörlose und schwerhörige Menschen aus dem Kreisgebiet an die Beratungsstelle gewandt. Die Sozialpädagogin beriet sie in 964 Fällen persönlich und begleitete sie zu 163 Außenterminen, zusätzlich gab es 560 Videochats. Rund 3.000 Anliegen wurden per E-Mail oder SMS bearbeitet. Zudem unterstützt die Einrichtung Ämter wie beispielsweise das Jobcenter EN im Umgang mit Gehörlosen, nimmt für sie Kontakt auf, erklärt Verhaltensweisen und bietet auch Schulungen zum Krankheitsbild Gehörlosigkeit an.

Der EN-Kreis unterstützt die Gehörlosenberatung bereits seit 2008. Seit 2015 trägt er auch die Kosten, die durch den Wegfall der Anschubfinanzierung durch die Aktion Mensch kompensiert werden mussten. Damit die Beratungsstelle Betroffenen auch künftig helfen kann, hat der Kreistag einer neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die nächsten drei Jahre zugestimmt. Diese sieht eine Förderung in Höhe von 60.000 Euro für 2021, 61.000 Euro für 2022 und 62.000 Euro für 2023 vor.

Die Beratungsstelle für hörgeschädigte und gehörlose Menschen befindet sich in der Dortmunder Straße 13 in Witten. Wer einen Termin vereinbaren möchte, wendet sich an Sozialpädagogin Monika Terbeck: E-Mail terbeck@paritaet-nrw.org, 02302 / 2794773, Handy (auch SMS) 0151 / 52277263, Fax 02302 / 2794776.

