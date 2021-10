Witten: EN-Kreis erinnert an Regeln für den Schulstart

Nach den Ferien gilt in den Klassenzimmern in Witten vorerst weiter die Maskenpflicht.

Witten. Am Montag beginnt in Witten nach zwei Wochen Herbstferien wieder die Schule. Vor allem Reiserückkehrer müssen einige Regeln beachten.

Wenn am Montag auch in Witten die Schule wieder beginnt, müssen einige Regeln beachtet werden. Der EN-Kreis macht vor allem Reiserückkehrer, die in den Herbstferien im Urlaub waren, darauf aufmerksam, die jeweiligen Corona-Einreisebestimmungen zu beachten. Das gelte insbesondere für all jene, die in einem Hochrisikogebiet waren. Dazu zählen unter anderem die Türkei, Ägypten, die USA, Rumänien und Slowenien, Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie der Kosovo.

Geimpfte und genesene Reiserückkehrer müssen Nachweis hinterlegen

Demnach müssen Personen, die aus diesen Gebieten zurückkehren, sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Das gilt allerdings nicht für Menschen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Ein entsprechender Nachweis muss über das Einreiseportal übermittelt werden. Wer in Quarantäne muss, kann sich am sechsten Tag nach der Rückkehr freitesten.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Zudem weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass Kinder, die nicht geimpft oder genesen sind, fünf Tage in Quarantäne müssen. Somit dürfen sie die Schule erst nach dem sechsten Tag der Einreise wieder besuchen.

In der Schule werden am Montag alle Schülerinnen und Schüler getestet. Alternativ kann nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein negativer Bürgertest vorgelegt werden. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Zudem plant die Landesregierung, die Maskenpflicht ab dem 2. November in den Klassenräumen während des Unterrichts abzuschaffen. Dann muss der Mund-Nasen-Schutz nur noch innerhalb des Schulgebäudes, also etwa in den Gängen, aufgesetzt werden.

