Witten: EN-Kreis erhält Millionensumme für Wohnraumförderung

Auch Maßnahmen zur Energieeffizienz, wie zum Beispiel durch Solar, können in Witten gefördert werden.

Witten. Immobilienbesitzer in Witten können sich freuen. Der EN-Kreis bekommt mehrere Millionen Euro aus einem Programm für Wohnraum. Was wird gefördert?

Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten erhält für die Schaffung, Modernisierung und Erhaltung von Wohnraum 14 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Wohnraumförderungsprogramm des Landes.

„Der Hauptschwerpunkt der öffentlichen Wohnraumförderung in NRW liegt in der bedarfsgerechten Neuschaffung und Modernisierung von bezahlbarem Mietwohnraum“, sagt Petra Kindt, Sachgebietsleiterin beim Kreis.

Familien mit geringeren Einkommen sollen profitieren

Investoren können beispielsweise zinsgünstige Darlehen in Kombination mit Tilgungsnachlässen erhalten. Der Zinssatz bleibt dabei für die ersten fünf Jahre bei null Prozent und steigt dann auf 0,5 Prozent an. Insbesondere Familien mit geringeren Einkommen sollen von dem Programm profitieren und so die Möglichkeit bekommen, trotz steigender Preise Immobilien zu kaufen.

Lesen Sie auch:

Auch wer sein Eigentum modernisieren will, wird unterstützt. So werden Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Sicherheit oder auch der Barrierefreiheit gefördert. Ob eine Förderung generell möglich ist, kann vorab unter nrw.bank.de/chancenpruefer überprüft werden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten