Witten: EN-Ausbildungsmesse findet an zwei Standorten statt

Witten. Letztes Jahr fand sie nur digital statt: Jetzt will die EN-Ausbildungsmesse Schüler und Firmen wieder richtig miteinander ins Gespräch bringen.

Nach der Corona-Pause kommt die EN-Ausbildungsmesse zurück. Kreis und EN-Agentur wollen Unternehmen und Schüler von Abschlussklassen wieder miteinander ins Gespräch bringen. Allerdings: Statt einer großen wird es in diesem Jahr zwei kleinere Messen geben – am Freitag, 24. September im VER-Busdepot in Ennepetal und am Freitag, 1. Oktober in der Gebläsehalle der Henrichshütte in Hattingen.

Auch IHK Mittleres Ruhrgebiet sponsert die Veranstaltung

Förderer der Veranstaltung von Kreis und EN-Agentur sind die Agentur für Arbeit, die AVU, die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet und – neu – die IHK Mittleres Ruhrgebiet. In der Vergangenheit hatten sich Jahr für Jahr mehr als 140 Unternehmen und seit 2009 fast 60.000 Jugendliche beteiligt. Ansprechpartnerinnen für Unternehmen, die einen Messestand reservieren wollen, sind Katja Kamlage, Tel.: 0152/02962894, kamlage@en-agentur.de und Tatjana Grun, Tel.: 02324/56480, grun@en-agentur.de.

