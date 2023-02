Einbruchstrio kurz nach der Tat festgenommen

Witten. Drei Männer standen wegen Diebstahls vor dem Wittener Amtsgericht. Ihre Erklärungen für die Tat sorgen für Kopfschütteln.

Groß war der Menschenandrang im Saal drei des Wittener Amtsgerichts. Neun Wachleute und eine Dolmetscherin waren mit vor Ort, um drei serbischen Männern vor Gericht den Prozess machen zu können. Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer Einbrecherbande zu sein.

Die Männer waren laut Anklage im vergangenen September in Witten in eine Wohnung eingebrochen und hatten dabei vor allem Schmuck gestohlen. Nur wenige Minuten nach der Tat waren sie in der Wohnung einer Bekannten von der Polizei festgenommen worden. Vor Gericht gaben alle drei Angeklagten den Einbruch zu. Die Beweislast gegen sie war ohnehin erdrückend.

Gleich drei Zeugen hatten das Trio während der Tat am helllichten Tag beobachtet. Der Tathergang schien zwar eindeutig. Die Erklärungen der Angeklagten, warum sie sich im September zu der Tat entschieden hatten, bezeichnete die Staatsanwaltschaft hingegen als „hanebüchen“. Unter den Polizisten sorgten sie mitunter für Kopfschütteln.

Angeklagte: „Ausgewählte Wohnungen waren reiner Zufall“

So behaupteten zwei der Angeklagten – Cousins aus Serbien, dass sie sich an einer Tankstelle spontan zu der Tat entschieden hätten, nachdem sie eine Woche lang in Deutschland keine Arbeit gefunden hatten. Sie waren erst wenige Tage vor dem Einbruch nach Witten gekommen. Auch die Auswahl der Wohnung, in die sie eingebrochen waren, sei reiner Zufall gewesen.

Der dritte Angeklagte wohnte bis zu seiner Festnahme in Witten. Die Cousins sagten aus, sie hätten ihren Mittäter aus Serbien gekannt, wo dieser regelmäßig seinen Vater besuchte.

Die beiden Männer aus Serbien wurden am Ende zu jeweils zwei Jahren Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. Sie gaben an, in ihre Heimat zurückkehren zu wollen und erhielten vom Gericht die Auflage, eine erneute Einreise nach Deutschland melden zu müssen.

Ein Urteil steht jetzt noch aus

Dass das Gericht es bei beiden bei einer Bewährungsstrafe beließ, lag auch daran, dass ihnen der Vorwurf, sie hätten gewerbsmäßig gehandelt, nicht nachgewiesen werden konnte. Dasselbe galt für den Verdacht, dass das Trio Teil einer Einbrecherbande sei.

Was den Beschuldigten aus Witten angeht, steht ein Urteil noch aus. Er hatte ausgesagt, dass er zum Zeitpunkt der Tat unter Kokaineinfluss gestanden habe und derzeit einen Entzug mache. Inwiefern er schuldfähig ist, wird nun in einem Gutachten geklärt. Sein Prozess wird in einem gesonderten Verfahren im März fortgesetzt. Bis dahin bleibt er weiter in Untersuchungshaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten