Witten: Einbrecher versuchen ihr Glück gleich zweimal

Zwei Einbrecher waren am Samstag (27.1.) in Witten-Annen unterwegs.

Witten Zwei Einbrecher sind am Samstag in eine Wohnung in Witten-Annen eingedrungen und haben Schmuck entwendet. Bei einer weiteren versuchten sie es.

Gleich zweimal sind Einbrecher am Samstag (27.1.) in Witten aktiv geworden. Zugeschlagen haben die unbekannten Täter dabei in Annen. Ein Einbruch gelang, beim zweiten blieb es beim Versuch. Die Taten ereigneten sich zwischen 17 und 19.15 Uhr.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Steinbachstraße, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Ein Zeuge beobachtete die Täter dabei, wie sie gegen 19.15 Uhr die Wohnung wieder durch das Fenster verließen und sich zu Fuß in Richtung Albert-Schweitzer-Straße / Virchowstraße entfernten.

Einbruchsspuren an der Terrassentür der Nachbarwohnung

Als Polizeibeamte den Tatort und dessen Umgebung unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, dass die Terrassentür der angrenzenden Nachbarwohnung ebenfalls Einbruchspuren aufwies. In die Wohnung hineingelangt waren die Täter aber nicht.

Die beiden männlichen Täter sind laut Zeugenaussage circa 1,80 Meter groß, haben eine normale Statur und waren dunkel gekleidet. Die Kriminalwache führte eine Spurensicherung durch. Anschließend übernahm das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234/909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

