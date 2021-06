Witten: Einbrecher entwendet Zigaretten aus Kiosk

Witten. In einen Kiosk in Witten-Annen ist eingebrochen worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Er hatte das Diebesgut bei sich.

In Witten-Annen ist am Sonntagmorgen (13. Juni) in einen Kiosk eingebrochen worden. Die Polizei hat einen 23-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der tatverdächtige Mann gegen 7.25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Kiosk an der Bebelstraße. Dort erbeutete er mehrere Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchtete er in Richtung Stockumer Straße.

Mutmaßlicher Einbrecher hatte gestohlene Zigaretten bei sich

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 23-Jährigen in Tatortnähe festnehmen. Die entwendeten Zigarettenschachteln hatte er noch bei sich. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann ohne festen Wohnsitz ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.

