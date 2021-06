Ärgerlich: Am Freitag hatte eine ältere Dame Gutscheine am Center-Automaten gekauft, aber nur die Kaufbelege eingesteckt.

Stadtgalerie Witten: Ehrliche Finder geben Gutscheine in Stadtgalerie ab

Witten. Die Managerin der Stadtgalerie Witten sucht eine Kundin aus Annen. Diese hat im Center Gutscheine gezogen und nur die Kaufbelege mitgenommen.

Babett Arnold, Center-Managerin der Stadtgalerie, ist auf der Suche nach einer älteren Kundin aus Annen. Die Frau hatte am Freitag (18.6.) Gutscheine für ihre Enkel am Gutschein-Automaten in der Galerie neben der Post gekauft. Leider hatte sie aber nur die Kaufbelege gesehen und eingesteckt. Arnold: „Die Dame kam zu uns ins Center-Management und hat berichtet, dass keine Gutscheine aus dem Automaten gekommen seien.“

Kameraaufnahmen zeigten, dass ein Pärchen die Gutscheine an sich nahm

Die Gutscheine steckten jedoch noch im Gerät. „Wir konnten an unserer Kamera verfolgen, wie diese durch ein jüngeres Pärchen herausgenommen wurden“, so Arnold. Die Kundin habe im Glauben, dass die Gutscheine nun wohl weg seien, enttäuscht ihr Büro verlassen, „bevor wir mit ihr eine einvernehmliche Lösung finden konnten“. Die Frau hinterließ bedauerlicherweise auch keine Rufnummer. Denn: Bei dem Pärchen handelt es sich um ehrliche Finder. Es hatte die Gutscheine beim Sicherheitsdienst der Stadtgalerie abgegeben.

Babett Arnold: „Wir haben sie jetzt im Büro und würden sie gerne der Kundin aus Annen aushändigen.“ Diese wird gebeten, sich noch einmal beim Center-Managment zu melden.

