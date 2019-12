Witten. Der Wittener hatte herzhaft in die Wurst gebissen – und plötzlich ein Stück Plastik im Mund. Die Sülze stammte von einem Discounter in Annen.

Witten: Ehepaar entdeckt Plastik in Sülze vom Discounter

Diese Wurst hat einem Ehepaar in Witten buchstäblich den Appetit verdorben. Als der Ehemann am zweiten Weihnachtstag herzhaft in die Bauernsülze biss, hatte er plötzlich ein Stück Plastik zwischen den Zähnen. Seine Frau hatte den Aufschnitt am Tag vor dem Fest in der Lidl-Filiale an der Westfalenstraße in Annen gekauft.

Die Wittenerin wandte sich hilfesuchend an unsere Redaktion, die Wurst im Gepäck. Es handelt sich um ein 350-Gramm-Stück Bauernsülze der Lidl-Eigenmarke Dulano, die laut Aufdruck mindestens bis zum 8. Januar haltbar ist. Das Stückchen, auf das Charlotte Vaorins Mann gebissen und das er wieder ausgespuckt hat, sieht aus wie orangerote Pelle. Die Sülze selbst befindet sich jedoch in einer klaren Hülle. Auch in der Wurst ist ein weiteres undefinierbares Stück zu erkennen, das wie Plastik aussieht.

Wittener Ehepaar hat von der Sülze erst einmal die Nase voll

„Man liest so oft etwas von zurückgerufenen Lebensmitteln. Deshalb wollte ich darauf aufmerksam machen“, sagt Charlotte Vaorin. Nach dem Wilke-Wurst-Skandal gab es im Oktober einen großen Rückruf vor allem bei Discountern. Bei einigen Milchangeboten bestand Durchfallgefahr. Zuletzt hatte im November Kaufland mehrere Leberwurst-Produkte zurückgerufen.

Beim Anruf der Lidl-Hotline erreichte unsere Redaktion eine hilfsbereite Mitarbeiterin, die alle Wurstdaten aufnahm und sie mit Dringlichkeit an die zuständige Abteilung weiterleitete. In einer Mail entschuldigte sich Lidl umgehend für die Unannehmlichkeiten und versprach, sich um die Aufklärung des Vorfalls zu kümmern. Zwar warte man auf die Zusendung des betroffenen Wurststücks, werde aber zeitgleich die entsprechende Charge kontrollieren.

Kundin Charlotte Vaorin und ihr Mann haben von der Sülze, die übrigens „Spitzenqualität“ verheißt, erst einmal die Nase voll. Trotzdem, so die Wittenerin, werde sie weiterhin bei Lidl einkaufen. Schließlich habe sie bisher nichts zu beanstanden gehabt.