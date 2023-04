Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich in Witten ereignet hat.

Polizei Witten: E-Scooter fährt Fußgängerin an – Fahrer flüchtet

Witten. Ein E-Scooter-Fahrer hat eine Wittenerin angefahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall gesehen?

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer hat eine Fußgängerin in Witten zu Fall gebracht und ist dann geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wittenerin erlitt leichte Verletzungen

Die 37-Jährige war am Dienstag (11.4.) gegen 16.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Wideystraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 9 wurde sie von einem von hinten kommenden E-Scooter-Fahrer touchiert. Die Wittenerin stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie konnte aber anschließend noch selbstständig zum Arzt gehen.

Der E-Scooter-Fahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. So wird er beschrieben: männlich, schwarze, kurze Haare; er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

