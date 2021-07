Mit seinem E-Bike ist ein Wittener am Montagabend gestürzt.

Unfall Witten: E-Bike-Fahrer gerät in Straßenbahnschiene und stürzt

Witten. Ein Wittener ist mit seinem E-Bike am Crengeldanz verunglückt. Er war in die Straßenbahnschienen geraten – und verletzte sich schwer.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montagabend (19.7) in Witten verunglückt. Bei dem Unfall in Mitte war kein anderes Fahrzeug direkt beteiligt.

Ein 57-jähriger Wittener war gegen 19.20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Crengeldanzstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Kurz hinter der Haltestelle „Betriebshof Witten“, noch vor der Bahnbrücke, geriet ein Reifen des Pedelecs in die Straßenbahnschienen und der Mann verlor die Kontrolle über sein Zweirad.

Pedelecfahrer stößt mit parkendem Auto zusammen

Er stürzte und kollidierte dabei noch mit einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch den Sturz wurde der Wittener schwer verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

