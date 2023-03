Witten: Duschen im Hallenbad Annen funktionieren wieder

Die Leidenszeit des Hallenbads in Witten-Annen scheint vorerst vorbei.

Witten. Langsam aber sicher nimmt das Hallenbad in Witten-Annen wieder Fahrt auf. Die Duschen sind repariert. Auch für Ostern gibt es gute Nachrichten.

Gute Nachrichten für alle Schwimmfans: Die Duschen im Hallenbad Annen funktionieren wieder. Zudem können auch über Ostern Bahnen gezogen werden, das Bad bleibt über die Feiertage geöffnet.

„Nach der langen Schließung möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, über die Osterfeiertage das Bad wieder ausgiebig zu nutzen“, erzählt Michael Blumberg, Abteilungsleiter Bäder und Schifffahrt der Stadtwerke. So hat das Bad von Karfreitag bis Ostermontag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Leidenszeit des Hallenbads geht zu Ende

Zudem ist es jetzt wieder möglich, nach dem Schwimmen duschen zu gehen. Die Reparaturen der Nasszellen sind abgeschlossen. Einzig eine behindertengerechte Dusche ist noch außer Betrieb, wird nach Angaben des lokalen Energieversorgers allerdings zeitnah ebenfalls wieder funktionstüchtig sein.

Damit geht eine lange Leidenszeit zu Ende. Rund dreieinhalb Monate war das Bad geschlossen. Im Januar wurde mit den nötigen Instandsetzungsarbeiten begonnen. Unter anderem wurde die Steuerungsautomatik ausgetauscht. Außerdem erfolgten „umfangreiche Arbeiten“ an der Heizungsanlage. Am 25. März wurde das Bad dann wiedereröffnet, jetzt soll alles endlich wieder so funktionieren, wie die Gäste es gewohnt sind.

