Schnelltest führt das DRK Witten künftig wieder im Rotkreuzzentrum an der Annenstraße durch.

Pandemie Witten: DRK schließt Testzentrum in der Werkstadt

Witten. Mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests schließt das DRK sein Testzentrum in der Wittener Werkstadt. Getestet wird aber weiter.

Das DRK Witten schließt sein Testzentrum in der Werkstadt und testet nun in der Annenstraße 7. Möglich sind dort sowohl Schnell- als auch PCR-Tests. Während der Herbstferien macht das Testzentrum schon vormittags auf, da Kinder in diesem Zeitraum nicht über die Schule getestet werden können.

Am Montag (11. Oktober) ändern sich die Regelungen für die Testungen auf das Coronavirus. Wo zuvor noch jeder Bürger die Möglichkeit hatte, kostenfrei einen sogenannten Bürgertest zu erhalten, wird das in Zukunft nur noch für einige ausgewählte Personengruppen möglich sein.

DRK: Auch geimpfte Menschen wollen sich testen lassen

Kostenlos sind die Corona-Tests dann nur noch für die Personen, die sich nicht impfen lassen können, weil für sie keine allgemeine Impfempfehlung besteht. Unter anderem für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Schwangere und Kinder unter 12 Jahren.

Doch auch Menschen, die geimpft sind, können das Virus weiter übertragen. Das DRK geht daher davon aus, dass es auch weiterhin viele Personen geben wird, die sich trotz Impfung testen lassen wollen. Die künftigen Öffnungszeiten habe man dem erwarteten Bedarf angepasst.

Schnelltest kostet 15 Euro

Das Rote Kreuz sieht das Testen weiterhin als einen wichtigen Baustein in der Bekämpfung der Pandemie an und will sein Testzentrum solange offenhalten, wie man damit einen positiven Beitrag zum Ende der Pandemie leisten könne. Die Impfung sei aber hierfür der beste Weg.

Die Schnelltests kosten an der Annenstraße 15 Euro. Sie können vor Ort in bar oder mit Girocard (EC-Karte) bezahlt werden. Über die Homepage www.drk-witten.de können Interessierte online einen Termin vereinbaren. Das ist auch telefonisch möglich unter 02302 91016 268.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag 13 - 19 Uhr, Freitag 15 - 21 Uhr, Samstag 09.30 Uhr bis 15:00 Uhr, weitere Termine nach Terminvereinbarung möglich. In den Herbstferien sind Termine ab 8 Uhr vormittags buchbar.

