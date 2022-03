Witten: DRK ruft zu Geldspenden für die Ukraine auf

Einen Hilfstransport will das Rote Kreuz in Deutschland starten. Die Spenden sind für ukrainische Flüchtlinge bestimmt.

Das Rote Kreuz in Witten ruft zu Geldspenden für die Ukraine-Hilfe auf. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist auch hierzulande riesig“, ist Carolin Lindinger, Vorständin vom DRK-Kreisverband Witten, von der großen Anteilnahme gerührt. In der aktuellen Situation seien vor allem finanzielle Spenden nützlich, um flexibel auf die sich schnell verändernde Lage in dem Krisengebiet reagieren zu können.

Hilfstransport fährt ins polnische Lublin

Das Rote Kreuz in Deutschland startet einen ersten Hilfstransport vom DRK-Logistikzentrum Schönefeld (Berlin) ins polnische Lublin, um die Bevölkerung in der Ukraine und die Menschen auf der Flucht mit Nothilfegütern zu versorgen. „Der Transport ist der Beginn des Aufbaus einer Versorgungslinie für Betroffene in der Ukraine und für Geflüchtete in Polen.“, so Lindinger.

„Wir bitten daher von Sachspenden zunächst abzusehen. Wir stehen im engen Austausch mit dem koordinierenden Bundesverband“, so die Vorständin weiter. Die finanziellen Spenden werden zentral unter dem Spendenzweck „Nothilfe Ukraine“ (www.drk.de/nothilfe-ukraine) gesammelt und verteilt. Zudem steht das DRK im ständigen Kontakt mit dem Polnischen und Ukrainischen Roten Kreuz, um jederzeit den Bedarf vor Ort zu unterstützen. Kontakt: 02302/910160, Mail: info@drk-witten.dewww.drk-witten.de

