Witten: Drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Witten. Drei Einbrecher wurden in Witten auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin hatte die Männer bei dem Diebstahl beobachtet. Was die Täter erbeuteten.

Auf frischer Tat ertappt wurden drei Einbrecher am Donnerstag, 15. September, gegen 11.25 Uhr an der Hörder Straße in Witten.

Männer flüchteten mit ihrer Beute

Die Männer waren in ein Wohnhaus eingebrochen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Eine Zeugin hatte den Wohnungseinbruch beobachtet und die Polizei informiert.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen, ein 45-jähriger Wittener sowie ein 55-Jähriger und ein 52-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, kurze Zeit später festgenommen werden.

Die Beute, eine Schmuckschatulle, wurde gefunden Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten