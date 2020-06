Witten: Diebe stehlen Holzkreuz aus Franziskus-Kirche

Witten. Ein 60 Jahre altes Holzkreuz ist aus der Kirche St. Franziskus in Witten entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Aus der St. Franziskus-Kirche in Witten-Heven ist ein Holzkreuz gestohlen worden. Erst am Dienstag (23.6.) wurde der Diebstahl angezeigt. Mitarbeiter der Kirchengemeinde haben bereits am 12. Juni entdeckt, dass der sakrale Gegenstand aus der Kirche an der Herbeder Straße entwendet worden ist.

Das 30 bis 40 cm große Kreuz aus Holz und Metall wurde vermutlich vor 60 Jahren angefertigt. Das ermittelnde Wittener Kriminalkommissariat 33 bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-8305 um Hinweise.