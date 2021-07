Witten: Diebe stehlen erst zwei Räder, dann einen Roller

Witten. In Witten haben zwei Kriminelle zwei Fahrräder gestohlen. Mit diesen fuhren sie ein Stück. Dann versuchten sie ihre Glück mit einem Motorroller.

Zwei Kriminelle haben in der Nacht auf Samstag (3.7.) in Witten zunächst zwei Fahrräder und später einen Roller gestohlen. Die Polizei konnte das Duo kurz darauf festnehmen. Beide waren alkoholisiert.

Die Männer hatten nach Angaben der Polizei in der Freitagnacht an der Röhrchenstraße zunächst zwei Fahrräder entwendet. Mit diesen fuhren sie gegen 3 Uhr die Straße entlang und in einen Hinterhof. Dort stellten sie die Räder ab und machten sich an einem geparkten Motorroller zu schaffen. Ein Anwohner beobachtete dies und verständigte die Polizei.

Polizei sah Täterduo flüchten

Die herbeigerufenen Beamten sahen bei ihrem Eintreffen an der Röhrchenstraße das Täterduo auf dem gerade entwendeten Kleinkraftrad flüchten. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Die beiden polizeibekannten Männer, ein 19-jähriger Wittener und ein 21-jähriger Wuppertaler, konnten kurz darauf in der Nähe festgenommen werden.

Beide waren alkoholisiert. Der 21-Jährige, der den geklauten Roller fuhr, ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrräder und der Roller wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

