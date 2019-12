Witten. Der magische Zauber des Märchens vereint alles, was sich Ballettfans wünschen. Jetzt war die „Schöne und das Biest im Wittener Saalbau zu sehen.

Witten: „Die Schöne und das Biest“ verzaubern die Zuschauer

Ein wunderbarer Ballettabend verzauberte die Gäste der Theatergemeinde Volksbühne beim Märchen die „Schöne und das Biest“ nach dem gleichnamigen Stück von Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Im Saalbau gastierte das Ballett-Ensemble „Fantasio“ des Rumänischen Staatstheaters - in einer atemberaubenden Inszenierung des Choreographen und Solisten Horatiu Chereches.

Eine wunderbare Märchenwelt zum Sehen und Staunen

Die Inszenierung und der magische Zauber des Märchens vereint alles, was sich Ballettfans wünschen. Eine emotionale Story, romantisch-dynamische Pas de deux, atemberaubende Hebefiguren, Mehrfachpirouetten und fantastisch getanzte Soli. Die eindrucksvolle Bühnenmalerei mit der Kulisse des Prinzenschlosses oder Belles Heimatort und dem Wald als „Szenenwechsler“ entführten den Zuschauer in eine wunderbare Märchenwelt zum Sehen und Staunen.

Die Bühnenmalerei mit der Kulisse des Prinzenschlosses war beeindruckend Foto: Zabka / FFS

Das weltbekannte Märchen gibt es als Film, Musical und eben auch als Ballett mit der Musik von Peter Tschaikowski. Die Handlung dieser schönen Love-Story ist schnell erzählt. Hauptpersonen sind der Prinz - aus Strafe für seinen Hochmut in eine Bestie verwandelt - und die Kaufmannstochter Belle, die ihn durch ihre vorurteilslose Liebe aus seiner Einsamkeit und vom Fluch befreit. Die Moral des Märchens gilt heute genau wie damals - innere Schönheit ist nachhaltiger als äußerer Schönheitswahn.

Dem Cheoreographen ist ein ganz großer Wurf gelungen

Die Rolle der Belle wird leidenschaftlich getanzt von Irina Mihaiu. In die Rolle des Prinzen schlüpft Adrian Mihaiu. Nach der Verwandlung verkörpert Bogdan Birsanescu als Biest diesen Part. Atemberaubend getanzt mit soviel Leben und Bewegung, dass der Zuschauer sich unversehens mitten im bunten Treiben wiederfindet. Beide Akteure stehen sich in Eleganz und akrobatischer Perfektion in nichts nach.

Der Gesamt-Choreographie von Horatiu Cereches ist ein ganz großer Wurf gelungen. Ohne eine gesprochenes Wort wurde die Geschichte absolut plastisch und allgegenwärtig „erzählt“. Leidenschaft, Liebe, Wut, Schmerz und Verzweiflung der Akteure auf der Bühne sind beinahe lebensecht zu spüren. Die unglaublich dichte Darstellung von Emotionen ist gepaart mit atemberaubenden, akrobatischen Spitzenleistungen.

Die Rolle der Belle wurde leidenschaftlich getanzt von Irina Mihaiu. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Doch die Darbietung fesselt auch durch die großartige Musik des Komponisten Peter Tschaikowski. Ob aus seinem berühmten Klavierkonzert zitiert wurde, sein „Valse sentimentale“ unterlegt war oder Sätze aus seiner Symphonie „Pathétique“ die Schöne und das Biest zusammenführte, stets passte die Musik genau zum Tanz.

Die Standing-Ovations beim Schussapplaus galten dem gesamten 30-köpfigen Ensemble für die zauberhafte Erzählballett-Darbietung. Insbesondere aber Belle. Irina Mihaui gelang es absolut authentisch, ihre Gefühle, die Skepsis, die erwachende Zuneigung und letztlich die Liebe mit einer unglaublichen Faszination und Leichtigkeit auszudrücken, dass die körperliche Anstrengung für das Publikum unsichtbar blieb. Der Zauber dieses Märchens war auf die Besucher übergesprungen - ein Abend zum Staunen und Träumen.