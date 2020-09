Witten: Die letzten drei Sommer waren viel zu trocken

Witten. Seit drei Jahren hat es im Frühling und im Sommer in Witten zu wenig geregnet. Das hat Auswirkungen auf den Pegel der Ruhr.

Auch der Sommer 2020 war zu trocken – das meldet der Ruhrverband mit Blick auf den Pegelstand der Ruhr bei Witten. So habe sich die ausgeprägte Trockenheit aus dem Frühjahr 2020 über den Sommer weiter verschärft.

Nach Auswertungen des Ruhrverbands fiel in den Sommermonaten Juni, Juli und August weniger Niederschlag als im jeweiligen langjährigen Monatsmittel – im August war es sogar nur die Hälfte der üblichen Regenmenge. Damit hat das Ruhreinzugsgebiet im dritten Jahr in Folge einen zu trockenen Sommer erlebt.

Nur 1976 war es noch trockener

Bezieht man die (ebenfalls schon zu trockenen) Frühlingsmonate April und Mai in die Betrachtung mit ein, so war dieser Zeitraum sogar der zweittrockenste seit Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen im Jahr 1927. Nur einmal, nämlich 1976, hatte es entlang der Ruhr von April bis August noch weniger geregnet. Was besonders bedenklich ist: Nach 2020 auf Platz 2 folgen in dieser Betrachtung die Jahre 2019 und 2018 unmittelbar auf den Rängen 3 und 4. Ab der Frühlingsmitte ist es also in jedem der drei letzten Jahre im Ruhreinzugsgebiet ein wenig niederschlagsärmer geworden. Gäbe es die Talsperren des Ruhrverbands nicht, wäre die Ruhr bei Schwerte in diesem Sommer an 40 Tagen trockengefallen.