Witten: Die Hüllbergschule wird jetzt von einem Mann geführt

Witten Mit Kevin Mróz (35) lenkt nun ein Mann die Geschicke der Hüllbergschule in Witten. Mit ihm ist auch ein neues Denken eingezogen.

Im ganzen Land suchen Schulen händeringend nach einer Leitung. 2022 fehlten in NRW an insgesamt neun Prozent aller öffentlichen Schulen eine Rektorin oder ein Rektor, besonders häufig an Grundschulen. Denn der Job gilt als stressig und schlecht bezahlt. An der Wittener Hüllbergschule hat nun ein junger Kollege das Zepter in die Hand genommen. Mit viel Freude und Elan.

„Es ist furchtbar stressig, aber es macht auch unendlich Spaß“, fasst Kevin Mroz seinen Job zusammen. Wobei man ihm das mit dem Stress fast nicht abkauft, so entspannt wirkt der 35-Jährige. Das mit dem Spaß dafür um so mehr. Schule zu bewegen, zu sehen, was die eigene Arbeit auslöst, das sei die große Motivation für seine Aufgabe, sagt Mróz.

Schnell Verantwortung übernommen

Nach dem Lehramtsstudium in Dortmund absolvierte Mróz sein Referendariat an einer Grundschule in Herdecke und kehrte dann nach Witten zurück, wo er auch selbst zur Schule gegangen und aufgewachsen ist. Von 2016 bis 2019 arbeitete er an der Harkortschule, führte dort das jahrgangsübergreifende Lernen mit ein und wechselte dann an die Hüllbergschule. Hier übernahm er schnell Verantwortung als die stellvertretende Schulleitung in Elternzeit ging.

Besonders die Zeit der Corona-Pandemie empfand er dabei als prägend. Denn der 35-Jährige übernahm das Corona-Management, richtete etwa einen Kommunikationsmessenger ein, der die bis dahin üblichen Telefonketten ersetzte. Ständig gab es neue Situationen, Vorgaben, Regeln umzusetzen und zu kommunizieren. „Das war wirklich der Zeitpunkt mich zu fragen, ob ich das wirklich will“, erinnert sich Mróz. Mit der Idee, in eine Leitungsfunktion zu gehen, hatte er davor schon geliebäugelt. Die herausfordernde Situation schreckte ihn nicht ab, sondern bestärkte ihn noch darin, diesen Weg weiterzugehen.

Die Hüllbergschule in Witten-Annen hat einen neuen Rektor. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Jahrgangsübergreifendes Lernen liegt Rektor besonders am Herzen

„Und ich trete hier in wirklich große Fußstapfen“, sagt Mróz über seine Vorgängerin Maria Nehm, die die Schule viele Jahre geleitet hat. Unter ihr wurde etwa das jahrgangsübergreifende Lernen eingeführt, das auch dem neuen Rektor besonders am Herzen liegt. An der Hüllbergschule werden seit 2004 die Klassen eins und zwei gemeinsam unterrichtet, seit 2016 auch die Klassen drei und vier.

„Auch Kleinkinder lernen nicht alle zum selben Zeitpunkt Laufen oder Sprechen, warum müssen dann alle Kinder in der Schule zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche lernen?“ erklärt Mróz die Idee hinter dem Konzept. So würden die Kinder viel individueller betrachtet und betreut, erhalten Aufgaben, die für sie gerade passend sind. Für die Lehrerinnen und Lehrer ist das aber mit einem höheren Aufwand in Vor- und Nachbereitung verbunden. Im Zuge der Umstellung auf die neuen Lehrpläne will Mróz das System nun optimieren und die Kolleginnen entlasten.

Hüllbergschule wird „Schule der Zukunft“

Mit ihm hat sich die Schule auch Anfang 22 auf den Weg gemacht „Schule der Zukunft zu werden“. Um diese Auszeichnung des Landes zu erhalten, muss das Thema Nachhaltigkeit Teil des Unterrichts und der Schulentwicklung werden. Selbst bepflanzte Hochbeete, eine Wurmkiste und ein grünes Klassenzimmer sind dabei unter anderem entstanden. Die Unterlagen hat die Schule vergangene Woche zur Prüfung eingereicht. Nun ist die Hüllbergschule auch noch Teil des Projekts „FreiDay“. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit Projekte planen, die sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN orientieren.

Probleme mit Vandalismus Wie viele andere Schulen hat auch die Hüllbergschule ein Vandalismusproblem. Zumeist sind es Sachbeschädigungen oder die Überbleibsel von nächtlichen Gelagen auf dem Schulgelände – inklusive der entsprechenden Hinterlassenschaften. Müllbehälter seien schon entfernt und gegen die Fassade geworfen worden, sagt Mróz. Das Problem: Der Schulhof ist nicht vollständig eingezäunt, außerdem soll er – wie alle anderen Schulhöfe auch – nach Schulschluss als öffentlicher Raum genutzt werden können. Mit der Stadt stehe man dazu in sehr gutem Austausch. Das Ordnungsamt fahre nach Hinweisen auch bereits verstärkt an der Schule vorbei und überprüfe. Doch wirklich in den Griff kriegen lässt sich das Problem bislang nicht.

Und noch etwas Neues kommt auf die Schulgemeinschaft vor: Sie nimmt am Pool-Projekt für Schulbegleitungen teil, die das Jugendamt initiiert hat. Sechs Inklusionsbegleiter beginnen im März ihren Dienst an der städtischen Grundschule. Sie sind keinem speziellen Kind zugeordnet, sondern können nach Bedarf auf die Klassen verteilt werden. „Das ist für uns ein ganz großer Vorteil“, sagt Mróz. Zuvor mussten Eltern für ihr Kind jeweils im Einzelfall einen Antrag stellen. Doch oft liefen die ins Leere, weil der Markt leergefegt ist. Auch deshalb ist die Hüllbergschule nun eine von vier Modellschulen, an denen die Stadt das neue System testet.

Konzentration auf das, was gut läuft

Ganz wichtig ist dem jungen Rektor auch eine ganz spezielle Grundhaltung, das „Growth Mindset“, im Deutschen übersetzbar mit dynamisches Selbstbild oder Wachstumsdenken. Dahinter steht die Idee, dass Fähigkeiten und Talente nicht festgelegt und in Stein gemeißelt, sondern formbar und entwicklungsfähig sind. „Anstatt zu sagen ‚das ist schlecht, das hat nicht geklappt‘, kann man auch sagen ‚das klappt noch nicht gut‘“, so der Schulleiter. Diese Herangehensweise gelte im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, die dadurch weniger Leistungsdruck erfahren sollen, aber auch im Kollegium. „Mein Lieblingssatz ‚Daran werden wir noch wachsen‘ kommt bestimmt auch schon einigen zu den Ohren heraus“, scherzt Mróz.

