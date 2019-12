Witten: Die große Geschichte hinter einer kleinen Meldung

Weihnachten sehnen sich die Menschen nach dem großen Glück. Andreas Müller aus Witten ist jemand, dem eben jenes scheinbar nicht gegönnt war. Als Zehnjähriger wird er beim Überqueren der Vormholzer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Heute, mit 40 Jahren, sitzt er im Rollstuhl – und strahlt Lebensfreude aus.

Der Wittener kommt mit seinem Rollstuhl in der Redaktion vorbei, denn er hat sich auf Spurensuche begeben. Er sucht den Zeitungsartikel, erschienen am 23. Juni 1990, als sich sein Leben von einer Sekunde auf die andere verändert hat.. „Das war drei Tage nach dem Ende der Grundschule. Während der WM. Wir hatten Sommerferien und mein Bruder und ich wollten zum Ferienspielplatz“, erinnert sich Andreas Müller.

„Ich habe kein Auto gesehen“, erinnert sich der Wittener an seinen Unfall als Kind

Die Familie wohnte an der Vormholzer Straße, 30 Meter südlich der Einmündung zum Vormholzer Ring. Täglich musste er mehrfach die Straße überqueren, das war Routine. „Wir sind zwischen den parkenden Wagen auf die Straße getreten, ich habe kein Auto gesehen.“ Sein achtjähriger Bruder nahm den Wagen noch wahr, der die Vormholzer Straße hoch düste.

Andreas, so schreibt es die WAZ, „wurde erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde dann 15 Meter weit durch die Luft geschleudert“. Weiter heißt es in der Meldung: „Das schwer verletzte Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Dortmund gebracht werden. Die Polizei stellte keinerlei Bremsspuren fest.“

Andreas Müller wohnt mit seiner Freundin Silke Bessel in der Wiesenstraße in Witten, also mitten im Kiez. Das Foto zeigen beide im Treppenhaus. Aber natürlich gibt es auch einen Aufzug. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Andreas Müller weiß davon nichts mehr. Denn die nächsten sechs Wochen lag er im Koma. Als er erwachte, beschäftigte ihn ein anderes Thema. „Haben wir die WM gewonnen“, fragt der Zehnjährige. Das hatten die Deutschen, der Siegestaumel war längst passé.

Sechs Wochen lag der Wittener im Koma

Milzanriss, Schlüsselbeinbruch hatten die Ärzte festgestellt, vor allem aber schwere Hirnschäden. Denn er war wohl mit dem Kopf gegen das Auto geknallt. De facto hieß das: Der Junge konnte nichts mehr, weder Arme noch Beine bewegen.

Zu Besuch bei Andreas Müller zuhause im Wiesenviertel. Dort wohnt er zusammen mit seiner Freundin Silke Dessel. „Schaun Sie mal“, strahlt er im Hausflur und lässt sich mit dem Rollstuhl nach hinten kippen. Artistik zur Begrüßung!

Tatsächlich hemmt ihn nur wenig in seinem Alltag. Er guckt Fußball im Klimbim, natürlich den BVB, als Paar unternehmen sie viel. „Man bekommt als Behinderter immer einen freien Parkplatz. Und in fast allen Zoos ist der Eintritt frei“, sagt Silke Dessel mit trocknem Humor. Andreas Müller fährt täglich mit dem Zug zu seiner Arbeitsstelle in dem Dortmunder Sanitätshaus „4MA 3MA“. „Wenn ich den Bahnsteig nicht runterkomme, spreche ich einfach Leute an. Ich sag immer: Mein Rollstuhl braucht Hilfe“, so der Kaufmann. Geklappt habe bislang alles. „Das ist ‘ne Lebenseinstellung.“

„Als Kind hatte ich immer den Traum, ich wache auf und alles ist wieder gut“

Es gibt ein Foto, aufgenommen 1991 in einer Reha-Klinik, in der Andreas Müller in einem Liegerollstuhl liegt. Sieben Jahre verbrachte er immer wieder in einzelnen Reha-Kliniken. „Ich habe in der Zeit die Gegenwart nicht so gelebt, wie man sie hätte leben müssen“, sagt er rückblickend. „Als Kind hatte ich immer den Traum, ich wache auf und alles ist wieder gut.“ Zwischenzeitlich darf er zurück nach Vormholz, geht als Zwölfjähriger zurück in die vierte Klasse, zusammen mit seinem Bruder. Fazit: Er sei „körperlich nicht integrierbar“.

Wohin mit einem solchen Kind? Andreas Müller zieht für ein Dreivierteljahr in eine Reha-Klinik nach Bremen. „Dort wurde die Psyche auf Vordermann gebracht. Da habe ich gelernt, das Leben ist so, wie es ist.“ Seitdem ging es bergauf.

Im Nachhinein sagt der Wittener: Regelschule wäre für mich besser gewesen

Der Wittener besuchte schließlich die Schule für Körperbehinderte der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Seine Zeit dort sieht er kritisch, er befürwortet ausdrücklich die Inklusion. Ihm hätte es geholfen, auf eine Regelschule zu gehen, sagt er im Nachhinein. Eine, in der der Ehrgeiz angestachelt werde und man sich nicht auf eine Arbeit zum Beispiel in der Werkstatt für Behinderte einrichtet.

Witten 97 Prozent barrierefrei Rollstuhlfahrer Andreas Müller lobt die Wittener Innenstadt als behindertenfreundlich. 97 Prozent aller Geschäfte und Einrichtungen seien barrierefrei. Zudem seien die Menschen „schön locker drauf“, in der Regel helfen sie immer.

Dank Ergotherapie und Krankengymnastik hat er inzwischen körperlich seine maximale Beweglichkeit erreicht. Die Arme kann er komplett bewegen und sogar einige Schritte frei laufen. „Und staubsaugen“, sagt Freundin Silke. Die hat er sich übrigens über eine Single-Gruppe bei Facebook geangelt. „Bei anderen bin ich während des ersten Dates aufgestanden und aufs Klo gegangen. Als ich zurückkam, waren sie wieder weg. Weil ihnen bewusst wurde, wie behindert ich bin.“ Silke aber ist geblieben. Er auch. „Weglaufen kann ich ja nicht.“