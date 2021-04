Witten: DGB plant Mai-Kundgebung im Freien – mit Anmeldung

Witten. 200 Gewerkschafter dürfen sich mit Maske und Abstand am 1. Mai auf dem Wittener Rathausplatz treffen. Die Teilnehmer müssen sich vorher anmelden.

Der 1. Mai steht in diesem Jahr unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft!“. Anders als im Vorjahr soll in Witten am Samstag wieder eine Kundgebung im Freien stattfinden. „Wir hatten ein Jahr Zeit zu lernen, wie wir trotz Pandemie Kundgebungen durchführen, die für unsere Mitglieder ein höchstmögliches Maß an Schutz vor Ansteckung bieten“, so Mathias Hillbrandt, DGB Vorsitzender des Kreisverbands Ennepe-Ruhr und Bevollmächtigter der IG Metall.

Die Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) findet am Samstag, 1. Mai, ab 11 Uhr auf dem Wittener Rathausplatz statt. 200 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dürfen die Veranstaltung vor Ort verfolgen, mit Masken und mit einem Abstand von zwei Metern. Kommen darf nur, wer sich vorher angemeldet hat, informiert der DGB. Interessierte können sich die Kundgebung im Nachgang online anschauen. Infos und Anmeldung auf: ruhr-mark.dgb.de, oder bei Facebook: facebook.com/DGBRuhrMark.

