Witten: Deutlich weniger Kinder aus EN-Kreis im Krankenhaus

Witten. Die AOK vermutet einen Zusammenhang zwischen der Pandemie und dem Rückgang der Behandlungen von Kindern in Kliniken. Die Zahlen im EN-Kreis.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden immer weniger Kinder aus dem EN-Kreis in Krankenhäusern behandelt. So war im vergangenen Jahr bei Kindern ein deutlicher Rückgang bei den Klinikeinweisungen im Vergleich zum Jahr 2019 zu verzeichnen, zeigte eine Auswertung der AOK Nordwest.

Gehirnerschütterungen sind der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung

Danach wurden 2020 1229 Kinder bis 17 Jahre im Kreis in Kliniken eingewiesen. 2019 waren es 1571. Dies sei ein Rückgang um fast 22 Prozent, so die Krankenkasse. „Wir appellieren an die Eltern, bei Notfall-Symptomen auch unter den Bedingungen der Pandemie nicht zu zögern und ihr Kind umgehend ins Krankenhaus zu bringen oder den Notruf zu wählen“, so AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung von Kindern bis 17 Jahre war im vergangenen Jahr eine Gehirnerschütterung. Diese ist meist Folge eines Sturzes. Auch erst Tage nach einem Unfall könnten Kinder Anzeichen für eine Gehirnerschütterung zeigen, so die AOK. Dies seien etwa Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, Sprach- und Gangstörungen, eine auffällige Hautblässe bis hin zur Bewusstlosigkeit.

