Witten: Denkmalschändung in den 20ern beschäftigt Schüler

Schüler der Holzkampschule in Witten haben sich in dem Projekt "Demokratie als Feind" mit der Beschädigung des Republikaner-Denkmals am Hohenstein Ende der Zwanziger Jahren beschäftigt. Sie erstellten eine Schaufenster-Installation am Märkischen Museum und eine Zeitung. Von links: Projektkoordinator Timo Nahler, Stadtarchiv-Leiterin Martina Kliner-Fruck, Simon Schramm, Melissa Müller, Kristina Spang, Gina Nitescu, Gina Dahlmann und Lehrerin Stefanie Hagedorn (v.l.).