Witten: Das sind die Veranstaltungen in der nächsten Woche

Die Langeweile hat ein Ende – es ist endlich wieder was los in Witten. Hier kommen unsere Veranstaltungstipps für die kommende Woche.

So langsam geht es wieder los mit den Veranstaltungen in der Stadt. Einige Konzerte, Ausstellungen und Touren laufen bereits wieder. Wir haben die besten Angebote für die kommende Woche für Sie zusammengestellt.

Zechen-Safari auf Nachtigall im Wittener Muttental

Von Bäumen, Blättern, Samen und Früchten - Herbstzeit auf Zeche Nachtigall: Bei der nächsten Zechen-Safari am Samstag (10.10.) auf Zeche Nachtigall machen junge Naturforscher Bekanntschaft mit den verschiedenen Bäumen rund um die alten Industrieanlagen und lernen ihre Verbreitungstechniken kennen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt junge Entdecker dazu von 15 bis 17 Uhr ein.

Auch Blätter und Früchte der Eberesche schauen sich die Teilnehmer der Zechen-Safari in Witten näher an. Foto: LWL / Ehes

Gemeinsam mit Naturpädagogin Birgit Ehses suchen die Teilnehmerinnen im Muttental Eicheln, Nüsse und Beeren, aber auch kleine Samen, die mit Flügeln oder fallschirmartigen Härchen durch die Luft getragen werden. Gemeinsam sammeln, unterscheiden und erforschen sie Blätter, Früchte und Samen und erfahren, welche Pflanzenteile nutzbar oder giftig sind. Aus den Fundstücken bastelt die Gruppe zum Schluss ein kleines Herbstalbum. Die Teilnahme an der Zechen-Safari kostet 3 Euro plus Eintritt (Erwachsene 4 Euro; Kinder und Jugendliche frei).

Neue Ausstellung vom Fotoclub ObjektivArt’96

Der Fotoclub ObjektivArt’96 wechselt am Samstag (10.10.) die Fotoausstellung der Ausstellungsgalerie in der Stadtgalerie Witten. Unter dem Motto „MAKRO + STREET, selten mehr anders“ zeigen die beiden Fotografen Peter Ritter und Holger Hänsch dann ab 11 Uhr zwei Genres der Fotografie, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Peter Ritter zeigt in Witten seine Makroaufnahmen. Foto: ObjektivArt’96

Wenn Fotografie manchmal auf das Abbild der Realität reduziert wird, können Interessierte aus völlig unterschiedlichen Gründen in dieser Ausstellung deutlich mehr entdecken. Bei den farbenfrohen Makroaufnahmen von Blumen werden feinste Strukturen sichtbar, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Dabei kommt es neben der entsprechenden Ausrüstung auch auf die technische Präzision bei der Aufnahme an. Streetfotos, die häufig „aus der Hüfte“ entstehen, werden gerne in Schwarzweiß aufgenommen, um den Blick auf die Szenerie zu konzentrieren. Farbe lenkt hier manchmal ab. Betrachter können aus den eingefrorenen Situationen emphatisch Geschichten entwickeln und die Fantasie wird angeregt. Die Abbildungsschärfe wird mit der Aussagekraft der abgebildeten Menschen zweitrangig. Die Besucher sind herzlich eingeladen, bei der Betrachtung der Bilder noch mehr Gegensätzlichkeiten und Unterschiede zu entdecken.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November in der Pop-Up-Gallery im Erdgeschoss der Stadtgalerie Witten an der Hammerstr. 9-11zu sehen. Öffnungszeit: Samstags von 11 bis 15 Uhr.

Jazztrompeter Maik Krahl beim Roxi-Jazz

Die Reihe Roxi-Jazz ist ab Oktober coronabedingt noch nicht wieder im eigenen Haus angekommen, sondern im (größeren) Unikat auf der Bahnhofstraße 63 zu Gast. Den Anfang macht am kommenden Sonntag (11.10) der vielbeachtete Jazztrompeter Maik Krahl mit seinem Quartett. Um es mit den Worten des wohl bekanntesten deutschen Jazztrompeters Till Brönner sagen zu dürfen: „Es macht riesigen Spaß, Maik Krahl und seinen Künstlerkollegen zu lauschen! Die Liebe zu Virtuosität und Klang findet sich in jeder der hier gebannten Kompositionen auf einem Niveau wieder, das einfach begeistern muss!“

Maik Krahl spielt mit seinem Quartett beim Roxi-Jazz im Unikat in Witten. Foto: Roxi-Jazz

Nach seinem gefeierten Debüt „Decidophobia“ liefert Maik Krahl mit seinem zweiten Werk „Fraction“ ein erdiges bisweilen schwebend-leichtes Album, das Freunde experimenteller Jazz-Klänge und Fans traditioneller Jazz-Stilistiken gleichermaßen abholt, so der Veranstalter.

Das Konzert ist gleichzeitig ein Preisträgerkonzert des Jazzwettbewerbs „Jazz@undesigned“ der „Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung“, die ein Auftrittsstipendium an die Band vergeben hat. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Staunen und lachen im Sekundentakt mit Ingo Oschmann

Comedian Ingo Oschmann hat die Krise kreativ genutzt und präsentiert am Mittwoch (14.10.) in der Wittener Werkstadt „Mit Abstand: Mein bestes Programm“. Dabei hat er einen Mix aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am besten sind.

Ingo Oschmann sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend. Stand-up, Zauberkunst, Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand, wobei auch der Tiefgang nicht zu kurz kommt.

Der Termin wurde vom 14. Mai auf den 14. Oktober verlegt. Karten sind online unter www.werk-stadt.reservix.de und an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. Der Abend an der Mannesmannstraße 6 beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Tickets kosten 17 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse.

Ingo Oschmann kommt in die Wittener Werkstadt. Foto: MSCHKY

Comedy in der Werkstadt mit Stephan Bauer

Endlich wieder live lachen: Am 15. Oktober tritt der Comedian und Kabarettist Stephan Bauer mit seinem neuen Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ in der Wittener Werkstadt auf. Darin geht es um die aberwitzige Rettung vor falschen Genderidealen und überzogenen Glücksvorstellungen.

Karten sind online unter www.werk-stadt.reservix.de und an allen bekannten VVK-Stellen zu bekommen. Los geht’s an der Mannesmannstraße 6 um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro und 22 Euro an der Abendkasse.